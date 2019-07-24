

تونس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني، الذي يزور تونس حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب الجهيناوي وفق بيان الخارجية التونسية، استعداد بلاده في ظلّ ترؤّسها للقمة العربية وبصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بداية من يناير المقبل، بذل كل الجهود الهادفة إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات الرأي العام الدولي.

// انتهى //

17:45ت م

0170





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الخارجية التونسي يلتقي وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.