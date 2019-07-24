السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي



تونس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

ألقت قوات الأمن التونسية اليوم، القبض على مشتبه به في الانتماء إلى تنظيم إرهابي بمحافظة منوبة غرب العاصمة تونس.

وأوضح مصدر أمني محلي، أنه تم التحقيق مع المشتبه به، في انتظار إحالته على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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17:35ت م

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