

جاكرتا 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

وقعت دولة الإمارات وإندونيسيا اليوم اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو.

وشملت الاتفاقات، حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، ومذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية، ومذكرة حول تعديل اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي، واتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، ومذكرة تفام في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافية، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة، واتفاقية إطارية استراتيجية شاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولي المسال وتجارة الغاز الطبيعي المسال، اضافة إلى بعض الاتفاقيات بين البلدين.

// انتهى //

17:29ت م

0159





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الامارات واندونيسيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.