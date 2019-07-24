اكتمال معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمشعر منى

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، والذي يهدف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي وقدره (1.665.284) ريالًا.

تمثّل ذلك في ترميم الأعمدة للمسجد بعمل قميص وتقوية بطبقة الكاربون فايبر، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشعبة سواء كانت سطحية أو عميقة، وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة الناتجة عن صدأ الحديد.

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يُذكر أن إجمالي عدد الأعمدة التي تم ترميمها وتقويتها “142” عمودًا، وتنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بعدد “20” عمودًا، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بعدد “29” عمودًا، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بعدد “14” عمودًا، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بعدد “79” عمودًا.

ويُعد هذا المشروع أحد عشرات المشاريع التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الجاري 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة لها وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد قام بجولة تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية مشاريع الوزارة التطويرية واستكمالها لتكون جاهزة قبل توافد الحجاج، إلى جانب عقد اجتماعًا بفرع الوزارة بمكة المكرمة مع مسئوليه والمهندسين الاستشاريين لمناقشة سير العمل وتنفيذ خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن والرقي بالخدمات المقدمة لهم.