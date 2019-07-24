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2019-07-24 النمر يصحح معلومة خاطئة حول مرض الضغط متابعات الخليج 365 -الرياض شدّد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على ضرورة الانتظام في تناول علاج الضغط. Advertisements والمعروف أن مرض ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تستوجب العلاج مدى الحياة ويترتب على وقف العلاج مضاعفات خطيرة. وقال الدكتور النمر : البعض يقول إنه لا يأخذ علاج الضغط إلا اذا شعر بارتفاع ضغط الدم وهذا أمر خاطئ حيث يجب الانتظام على دواء الضغط يومياً وليس أخذه عند الحاجة فقط !!









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