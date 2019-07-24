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2019-07-24 أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم متابعات الخليج 365 - حفر الباطن سجلت حفر الباطن اليوم أعلى درجات حرارة المملكة بلغت 47 درجة مئوية. Advertisements وبحسب الهيئة العامة للأرصاد فإن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 47 درجة مئوية في مرصد حفر الباطن، فيما سجّل مرصد الخرج 46 درجة مئوية، وفي القصيم والرياض 45 درجة. كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية وتمتدّ إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير.









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