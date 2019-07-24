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ترقب موعد راتب يوليو
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب المواطنون إيداع رواتب شهر يوليو من العام 2019، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى.
وتستعدّ الكثير من الأُسَر لشراء الأضاحي ومستلزمات العيد فيما تشهد المراكز التجارية حركة رائجة في البيع والشراء هذه الأيام.
وبالرغم من أن موعد رواتب موظفي القطاع الحكومي محدد سلفًا يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي إلا أنه في هذا الشهر لن يتم الإيداع في الموعد الذي يتصادف مع عطلة نهاية الأسبوع.
وتنصّ القواعد المنظمة لإيداع الرواتب على أن يتم تقديمها يومًا واحدًا إذا تصادف الموعد يوم الجمعة أو تأخيرها يومًا واحدًا إذا صادف يوم السبت ما يعني أن راتب هذا الشهر سيكون يوم الأحد 28 يوليو الجاري.
ومن المقرر أن يتم إيداع المعاش التقاعدي ومستحقات التأهيل الشامل والأسر الحاضنة غدًا الخميس، فيما سيتم إيداع مخصصات ساند بعد 8 أيام بينما يتم إيداع مخصصات حافز بعد 12 يومًا.
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