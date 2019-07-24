اخبار السعوديه

ترقب موعد راتب يوليو

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم ترقب موعد راتب يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-24

ترقب موعد راتب يوليو

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المواطنون إيداع رواتب شهر يوليو من العام 2019، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى.

وتستعدّ الكثير من الأُسَر لشراء الأضاحي ومستلزمات العيد فيما تشهد المراكز التجارية حركة رائجة في البيع والشراء هذه الأيام.

Advertisements

وبالرغم من أن موعد رواتب موظفي القطاع الحكومي محدد سلفًا يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي إلا أنه في هذا الشهر لن يتم الإيداع في الموعد الذي يتصادف مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتنصّ القواعد المنظمة لإيداع الرواتب على أن يتم تقديمها يومًا واحدًا إذا تصادف الموعد يوم الجمعة أو تأخيرها يومًا واحدًا إذا صادف يوم السبت ما يعني أن راتب هذا الشهر سيكون يوم الأحد 28 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يتم إيداع المعاش التقاعدي ومستحقات التأهيل الشامل والأسر الحاضنة غدًا الخميس، فيما سيتم إيداع مخصصات ساند بعد 8 أيام بينما يتم إيداع مخصصات حافز بعد 12 يومًا.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقب موعد راتب يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا