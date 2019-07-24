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2019-07-24 شاهد.. حاجة تونسية تجهش بالبكاء بعد وصولها المملكة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة لم تتمالك حاجة تونسية من القادمات إلى المملكة عبر مبادرة طريق مكة نفسها وأجهشت بالبكاء بعدما وطئت قدمها أرض المدينة المنورة. Advertisements وأشادت الحاجة التونسية بما تقدمه المملكة من خدمات لضيوف الرحمن مُعبرة عن فرحتها الغامرة بهذه اللحظة. يُذكر أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة المشمولة بمبادرة طريق مكة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال إنهاء كل إجراءات الدخول في بلادهم قبل الوصول إلى المملكة.









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