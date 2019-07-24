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2019-07-24 لجنة الفحص تتفقد كسوة الكعبة متابعات الخليج 365 - واس تفقدت لجنة فحص ومعاينة كسوة الكعبة المشرفة برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري, كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لهذا العام 1440هـ التي سوف تكسى بها الكعبة -بمشيئة الله- في يوم التاسع من ذي الحجة.

وجرى التأكد من تثبيت القطع المذهبة في أماكنها الصحيحة وطريقة تثبيتها وسلامة أطرافها فنياً, بالإضافة إلى أخذ القياسات اللازمة للكسوة من كل جانب من جوانب الكسوة وستارة باب الكعبة المشرفة.









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