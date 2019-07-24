شكرا لقرائتكم غداً إيداع معاشات التقاعد ومستحقات التأهيل الشامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-24 غداً إيداع معاشات التقاعد ومستحقات التأهيل الشامل متابعات الخليج 365 - الرياض من المقرر أن يتم غداً إيداع معاشات التقاعد ومستحقات التأهيل الشامل. Advertisements وسيتم تقديم موعد إيداع مستحقات التأهيل الشامل إلى يوم الخميس بسبب موافقة موعد الإيداع مع يوم الجمعة. وتنصّ قواعد الإيداع إلى تقديم موعد الصرف يوماً واحداً إذا صادف الموعد يوم الجمعة وتأخيره يوماً واحداً إذا صادف الموعد يوم السبت.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً إيداع معاشات التقاعد ومستحقات التأهيل الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.