الان تتابع شرطة الطائف تكرم “السواط” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 6:22 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي كرم اللواء علي العطوي، مدير شرطة محافظة الطائف، مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور جميل بن مطر السواط، وذلك نظير جهوده في تدريب أفراد الشرطة.

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