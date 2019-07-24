كيفية الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب 1440

تقدم المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات الإلكترونية العديد مما يهتم له المغترب وأهل المملكة من المقيمين ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية السعودي الإلكتروني، يستطيع المغترب أن يطلب زيارة عائلية لأحد ذويه من أقارب الدرجة الأولى ونقصد هنا (الأم -الأب – الأخ – الأخت _ الزوجة _ الأبناء) ويراعى عند طلب الزيارة العائلية الابتعاد عن مواسم الحج والعمرة

كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

تأتي خطوة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية بعد التقديم على زيارة عائلية لأي من الأغراض التي تسمح بها وزارة الخارجية لقبول طلب الزيارة ومنها العلاج أو الدراسة أو العمرة أو الحج، يقوم مقدم طلب الزيارة العائلية بطباعة الطلب ومن ثم تقوم بعدة خطوات أهمها إمضاء جهة العمل التي تتبعها، ثم تقوم بتسديد رسوم الطلب وتقوم بتوثيق الطلب بعد دفع الرسوم من الجهة التي قمت بالتسديد لديها.

خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية إلكترونياً

الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودي.

اختيار منصة خدمات التأشيرات.

صفحة الاستعلامات واختيار استعلام عن طلب زيارة عائلية.

تعبئة البينات المطلوبة وهي (رقم الطلب – رقم الإقامة – كود الصورة).

تعبئة بينات شخصية أخرى ( رقم السجل المدني _ رقم الهوية).

بعد إتمام الخطوات السابقة نضغط على زر استعلم.

بعد الضغط على زر استعلم ستظهر صفحة أخرى تحتوي على كافة بينات الطلب المقدم مثال اسم صاحب الطلب واسم الزائر ورقم الطلب المقدم وجميع التصديقات التي سبق وجمعتها، وسبب الزيارة فإن ظهرت لك كافة البينات فإنها تعني قبول الطلب وإن لم تظهر فإن الطلب قد رفض وهناك أسباب عديدة لرفض الطلب منها عدم تسديد رسوم الزيارة العائلية ومنها عدم الحصول على توثيق من جهة العمل وأسباب أخرى سنقوم بتوضيحها كامله في مقالة منفصلة.