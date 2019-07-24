محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقباله رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق نوه رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف بالمواقف النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه جمهورية قيرغيزستان وما تقدمه من دعم وتمويل للمشاريع التنموية الكبيرة في قرغيزستان، مثمناً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله وزواره.

وأثني الرئيس جينبيكوف خلال استقباله في العاصمة القيرغيزية رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور قيرغيزستان على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- معبراً عن شكره لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام وحجاج جمهورية قيرغيزستان خاصة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الشورى مع الرئيس القيرغيزي خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين العربية الإسلامية الدولية.

كما عقد اجتماعاً مع رئيس البرلمان القيرغيزي داستانبيك جمعبيكوف بمقر البرلمان القيرغيزي استعرض خلاله الجانبان خلال الاجتماع تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي والجهود المشتركة للجنتي الصداقة البرلمانية في دفع العلاقات بين الجانبين.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 05:04 PM Advertisements خلال استقباله رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق رئيس قيرغيزستان ينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج رئيس قيرغيزستان ينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج نوه رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف بالمواقف النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه جمهورية قيرغيزستان وما تقدمه من دعم وتمويل للمشاريع التنموية الكبيرة في قرغيزستان، مثمناً جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله وزواره.

وأثني الرئيس جينبيكوف خلال استقباله في العاصمة القيرغيزية رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور قيرغيزستان على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- معبراً عن شكره لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام وحجاج جمهورية قيرغيزستان خاصة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الشورى مع الرئيس القيرغيزي خلال الاستقبال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين العربية الإسلامية الدولية.

كما عقد اجتماعاً مع رئيس البرلمان القيرغيزي داستانبيك جمعبيكوف بمقر البرلمان القيرغيزي استعرض خلاله الجانبان خلال الاجتماع تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي والجهود المشتركة للجنتي الصداقة البرلمانية في دفع العلاقات بين الجانبين. الكلمات المفتاحية

، رئيس قيرغيزستان ينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج ،

المصدر : الخليج 365

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