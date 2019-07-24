، العدالة: "المضحي" يترشح للرئاسة .. والفريق يتعاقد مع لاعب غابوني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي العدالة، الأربعاء، إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط الغابوني ميدوين قادمًا من نادي أتحاد تطاوين التونسي.

ويخوض العدالة، الأربعاء، مواجهة ودية أمام مستقبل سليمان التونسي ضمن معسكره المقام حاليًا في تونس.

من جانب آخر، قدم عبدالعزيز عبدالله المضحي ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي العدالة.

يذكر أن العدالة سيخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين وسيبدأ بلقاء الأهلي.