عدن - ياسمين عبدالعظيم - صورة نادرة للملك سلمان وولي العهد .. شاهد كيف كان شكل الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة .. نباهة مبكرة ونظرة ثاقبة

2019/07/24 الساعة 01:06 ص

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وامامه الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة.

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وفي الصورة التي رصدها موقع صوت المغتربين وقال الناشطون انه تم التقاطها للملك وولي العهد في إحدى المناسبات ، يظهر نباهة وذكاء الامير محمد بن سلمان وهو مازال طفلا صغير