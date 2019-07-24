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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد ..الزعيم العربي الأكثر اناقة ووسامة يفاجأ شعبة بهيئة صادمة مصفر الوجه غير حليق الذقن مهموم النظرات وحافي القدمين !

حالة من الدهشة والاستغراب سيطرت على كثير من الأردنيين الذين تفاجأوا من مظهر العاهل الأردني الملك عبدالله بن حسين ، وبخاصة أن جميع الأردنيين كانوا يعتقدون أنه يقضي إجازته في أمريكا.

و ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني متجولا وحافي القدمين على سجاد المسجد الحسيني الكبيرأقدم مساجد العاصمة عمان، والذي ذهب ليتفقده بعد حريق في طابقه الثاني حصل الاسبوع الماضي.

موكب الملك الذي كان في إجازة خاصة في الولايات المتحدة ظهر فجأة في وسط مدينة عمان.

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والتقط مارة ومواطنون صورا لملكهم الذي ظهر بينهم فجأة ودون ترتيبات حراسة من النوع المعتاد، وبعدما أمر وهو في إجازته باتخاذ كل التدابير لصيانة المسجد الحسيني واستبدال الاثاث فيه وطلاءه وتوفير نظام إنذار مبكر وفقا لتوجهات صدرت مباشرة بعد اندلاع الحريق لرئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.

الأهم بعد الزيارة الملكية المباغتة لأعرق مساجد عمان أن الملك ظهر بملابس مدنية مريحة وأطلق لحية صغيرة اعتلت وجهه.

وظهر ملك الأردن بعدما خلع نعليه وهو يدخل المسجد وصلى ركعتين لتحية المسجد فيما ظهر بجانبه من المسؤولين فقط وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر ابو البصل.

وتناقل ناشطون صور الملك لافتين إلى أنه ظهر مهموما جدا، وعلق أحد النشطاء بأنه لم يرى الملك في هذه الحالة من قبل.

حيث قال فيصل الدهامشه " لاحظو الهموم في وجه جلالة الملك ، اول مره في حياتي اشوف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في هذه الحاله ، وهذا ان دل إنما يدل على جلالة الملك حامل هموم جميع الأردنيين ، اللهم أره الحق حقاًوارزقه اتِباعه وأره الباطل باطلا ً، وارزقه اجتنابَه#الأردن #الملك