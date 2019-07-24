بعد مرور عام.. جزائية الدمام تصدر حكمها بحق مواطن هشم أسنان طفل أثناء مباراة كرة قدم

قضت المحكمة الجزائية بالدمام أمس (الثلاثاء) بالسجن شهراً و50 جلدة دفعة واحدة على مواطن ركل طفلاً مقيماً وهشم أسنانه بعد خسارة المنتخب الذي يشجعه خلال مباراة لكرة القدم في كأس العالم.

وحسب “عكاظ” ألزمت المحكمة المحكوم عليه بدفع مبلغ 126 ألف ريال إرشاً للإصابة التي وقعت على الطفل ومنحته مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض على القرار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو عام، حين أقدم المواطن على ركل طفل في التاسعة من عمره وكسر أسنانه إثر خسارة منتخب البرازيل أمام نظيره البلجيكي وخروجه من منافسات بطولة كأس العالم .

وقال والد الطفل، محمد عبدالرحمن الحلو إبّان الحادثة إن ابنه البالغ من العمر 9 سنوات خرج لمشاهدة المباراة في ديوانية بحي الفيحاء في الدمام، وكان يلهو مع أقرانه في حديقة.

وأضاف: زاد النقاش بين ابنه وبين شاب عشريني بسبب تشجيع كرة القدم، ما دفع الأخير إلى الاعتداء على ابنه بضربه من الخلف ما أدى لارتطامه بسياج حديدي وإصابته بكسور في أسنانه الأمامية.