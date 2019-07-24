استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، والوفد المرافق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رحّب الأمير فيصل في بداية اللقاء، برئيس الهيئة والوفد المرافق، كما اطلع على الخطط التطويرية بمطار عرعر ومشروعات الهيئة بالمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية زيادة عدد الرحلات بين مطار عرعر والمناطق الأخرى في ظل الكثافة السكانية والنهضة العمرانية والحركة التجارية التي تشهدها المنطقة.
ونوه أمير المنطقة بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بقطاع الطيران المدني، مشددًا على أهمية استقطاب شركات الطيران المشغلة، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين إجراءات السفر.
من جهته، عبَّر رئيس الهيئة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدًا أنَّ الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها.
وأشار إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تطوير مطارات منطقة الحدود الشمالية وفق الإمكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المنطقة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه لزيادة رحلات الطيران بين عرعر ومناطق الكثافة السكانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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