المحكمة العليا: تحروا رؤية «هلال ذي الحجة»

دعت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، إلى «تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، مساء الخميس 29/11/1440هـ».

ونبهت المحكمة كل من يرى الهلال بـ«العين المجردة أو المناظير، إبلاغ أقرب محكمة، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز للمساعدة».