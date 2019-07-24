المحكمة العليا: تحروا رؤية «هلال ذي الحجة»

دعت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، إلى «تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، مساء الخميس 29/11/1440هـ».
ونبهت المحكمة كل من يرى الهلال بـ«العين المجردة أو المناظير، إبلاغ أقرب محكمة، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز للمساعدة».
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