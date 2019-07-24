تدشين مبادرة تأمين نواقص ومتطلبات سكن الحجاج في مكة

دشَّن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الأربعاء، مبادرة وحدة تأمين نواقص واحتياجات ومتطلبات دور سكن الحجاج في مكة المكرمة، التي أطلقتها الوزارة هذا العام 1440، في أم القرى وتنفذه الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بمشاركة مؤسسات الطوافة.

وحضر مراسم التدشين، وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، ورئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، وتهدف إلى تأمين نواقص احتياجات الحجاج في مساكنهم بأعلى مقاييس الجودة، وكذلك ضبط التشغيل بكوادر وطنية مؤهلة وخبراء فنيين ومشرفين، علاوة على توفير كل المواد المطلوبة بجودة عالية بمستودعات المبادرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مشاط قوله إنَّ المبادرة نابعةٌ من اهتمام الوزارة بتحسين جودة السكن في مكة والمشاعر المقدسة، لافتًا إلى أنَّ الوزارة وضعت آليات عمل لتقييم جودة الخدمات تقوم على معايير محددة مرتبطة بالمعايير الدولية، وأنَّها تعمل على تحسين بيئة سكن الحجاج منذ أكثر من عام، وتم الاشتراك مع إحدى الشركات الكبيرة في القطاع الخاص والمختصة في مجال الإسكان؛ للتأكد من معايير جودة الإسكان والارتقاء بها.

وأضاف أنَّ موسم حج هذا العام شهد جودة متميزة في مستوى مساكن الحجاج بمكة المكرمة نظرًا لتطبيق آلية الرقابة المستمرة من القطاعين الحكومي والخاص؛ للتأكُّد من جودة سكن الحجاج قبل وصولهم ومباشرة البلاغات فورًا ومعالجتها في زمن قياسي، موضحًا أنَّ المشروع تكاملي للتقييم من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص، التي ستكون مرتبطةً مباشرةً بوزارة الحج والعمرة والهيئة التنسيقية ومكاتب الخدمات الميدانية.

يأتي هذا فيما اطلع نائب الوزير، على التجهيزات والكوادر الفنية والمهنية التي أعدَّت للمشروع، وتفقَّد مستودعات التخزين واستمع إلى شرحٍ حول الإمكانيات التي جنَّدت للمشروع، كما شاهد عرضًا مرئيًّا حول أهداف المشروع، وأهمها تقديم الخدمة بأعلى مقاييس الجودة وضبط التشغيل بكوادر وطنية مؤهلة وخبراء فنيين ومشرفين من أصحاب الخبرة الطويلة في مجال التشغيل والصيانة والمقاولات.