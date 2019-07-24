«العدل» تُدشِّن نظام الوكالات الإلكترونية بالسفارات.. ومصر أولًا

وجَّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء، بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

وقالت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنَّها بالتعاون مع وزارة الخارجية بدأت تفعيل النظام ابتداءً من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، على أن تتوسَّع لاحقًا لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.

وكان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيًّا ويكلف المستفيد وقتًا ومالًا، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونيًّا، بينما أصبح بإمكان الوكيل حاليًّا العمل بموجبها فور صدورها إلكترونيًّا من الممثليات السعودية، بحسب البيان.

كما يمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة، عبر موقع وزارة العدل، ويستطيع الموكل الإطلاع عليها من خلال خدمة «الاستعلام» من خلال بوابة الوزارة وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونيًّا عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحوُّل الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي؛ لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.