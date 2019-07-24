خطيب المركز الإسلامي بالنمسا: رعاية الحرمين خدمة شرّف الله بها المملكة

أكَّد إمام وخطيب المركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة النمساوية فيينا محمد عمر كليب، اليوم الأربعاء، أنَّ المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مهمة شرَّف الله بها حكومة المملكة، ويسر لها سبل القيام بها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نوه كليب بالخدمات الكبيرة التي وفَّرتها قيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من توسعة الحرمين الشريفين وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وتشغيل القطار السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات المقبلة وفق رؤية المملكة 2030، حتى يتمكَّن أكبر عدد من المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان دينهم.

وأوصى حجاج بيت الله الحرام بالحرص على أداء شعيرة الحج وفق هدي الكتاب والسنة، والبعد عن الغلو والفسوق والجدال والدعوات السياسية والمذهبية والعرقية التي تتعارض مع مشروعية الحج وآدابه، وتفرق الأمة، وتخل بأمن الحجاج، وتصرفهم عن أداء مناسكهم.

وثمَّن «كليب» الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإشرافها على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي يُجسِّد حرص وعناية المملكة بالمسلمين في العالم، وتحقيق أمنيات الكثير منهم في أداء فريضة الحج، وفق خدمات متميزة، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفقهما إلى خدمة الإسلام والمسلمين.