أمير المدينة لرؤساء بعثات الحج: راحة وطمأنينة الحجاج أولًا

استقبل أمير المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رؤساء بعثات الحج الرسمية من الدول العربية والجاليات الإسلامية هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير فيصل قوله - خلال اللقاء - إنَّ المملكة دأبت منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز آل سعود على إيلاء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل الاهتمام ولم تدخر جهدًا أو مالًا أو علمًا أو خبرة، في سبيل تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات؛ لضمان راحة وطمأنينة وأمن حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

ورحَّب أمير المنطقة، باسمه وباسم العاملين في القطاعات الخدماتية كافة، وبالنيابة عن أهالي طيبة، بضيوف الرحمن الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم لأداء شعائر فريضة الحج، والسلام على خير الأنام رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجَّه بالتيسير على ضيوف الرحمن والحرص على توفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم ليتمكَّنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتلك مهمة نتشرف بها ونحمد الله أن هيأنا للقيام بها»، مؤكّدًا أنَّ المملكة تواصل مسيرتها في التحديث والتطوير وتوفير أحدث التقنيات؛ للعناية بمنظومة الحج والعمرة.

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من جهته، أشاد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف علي الحذيفي، بما توليه حكومة المملكة من عناية ورعاية بالمدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، من خلال تشييد المشروعات العملاقة فيهما لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.

ودعا الحذيفي الحجاج إلى الالتزام بالأخلاق الدينية وجعل النفوس تستشعر مراقبة الله تعالى، واستثمار هذه الأيام المباركة، مستدلًا بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة.

بدوره، أكَّد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أنَّ الاستعدادات المبكرة لموسم الحج والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة كان لها الأثر الإيجابي في الارتقاء بالخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي.

وأشار إلى وصول ما يقارب 500 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى الآن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بكل يسر وسهولة، مبيّنًا أنَّ إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برنامج خدمة ضيوف الرحمن أسهم في تسهيل مراحل الحج لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات كافة بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات.