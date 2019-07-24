1000 تدخُل جراحي يُقلِّص عمليات القلب خارج الجوف 90%

أجرى مركز القلب بمنطقة الجوف 1000 تدخُّل جراحي ناجح؛ ما ساهم في تقليص إحالة المرضى لخارج المنطقة بنسبة 90%.

وقالت الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنّ المركز راجعه أكثر من عشرة آلاف مراجع منذ تأسيسه عام 2017، كما بلغ عدد المنومين 1400 مريض.

وتمكَّن المركز، بحسب البيان، من إجراء 14 عملية قلب مفتوح ناجحة، و612 قسطرة كشفية، و306 عمليات تركيب للشرايين وتركيب دعامة، و14 منظم ضربات قلب مؤقت، و37 علمية قسطرة للأوردة والشرايين الطرفية، و15 عملية قياس ضغط الشرايين FFR/IFR التاجية للقلب، ومنظميّ نبضات قلب دائم.

وأوضح البيان أنّه تمَّ دعم المركز مؤخرًا بالتعاقد مع مجموعة من الاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية وعالمية في تخصُّصات مختلفة بالقلب للعمل بالمركز في خطوة تسهم برفع الأداء وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية.

وأكَّدت «صحة الجوف»، في نهاية البيان، أنَّها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة.