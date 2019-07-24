«أمانة المدينة»: المسالخ جاهزة للأضاحي.. 10 شروط للمطابخ

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، جاهزية المسالخ؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكّدت الأمانة، في بيان، اطلعت عليه «عاجل»، السماح للمطابخ المستوفاة للاشتراطات واللوائح الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية بالذبح؛ بهدف توفير عدد من الخيارات المناسبة للمواطنين والمقيمين؛ للوصول لراحتهم والتسهيل عليهم بهذا الشأن.

من جانبه، صرّح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني بأنَّ اشتراطات الذبح للمطابخ خلال فترة عيد الأضحى لعام1440هـ، هي أن تكون رخصة المطبخ والشهادات الصحية للعاملين فيه سارية المفعول، والتقيُّد بالزي الموحد للعاملين بالمطبخ، ووجود طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد عملية الذبح، وتوفير بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة، وأن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض ومستوفيًّا للاشتراطات الصحية.

كما اشترطت الأمانة، الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، وأن تكون الأكياس والكراتين المستخدمة جيدة وصحية، والالتزام بوضع لوحة بقائمة أسعار الذبح على ألا يقل مقاسها عن ٦٠ سم في ٩٠ سم، وتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية التسلم والتسليم ومنح الزبائن «فاتورة»، والاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة، وتأمين حاوية نفايات تتناسب مع حجم العمل ومخصصة لمخلفات الذبح.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين بالتعاون وذبح الأضاحي داخل المسالخ البلدية والمطابخ المرخص لها الخاضعة لإشراف الأمانة والبلديات الفرعية؛ لدرء انتشار الأمراض والحفاظ على سلامه وصحة المستهلكين، والإبلاغ بملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر عمليات الأمانة «940» وقنوات الأمانة المتاحة للرقي بمستوى الخدمة البلدية المقدمة لهم.