25 بعثة حج توكل الهدي والأضاحي لإتمام النسك

وقع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، أكثر من 25 اتفاقية مع بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج لتقديم خدمة شراء النسك والأضحية، تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة، ووفق مميزات إضافيه يقدمها المشروع لبعثات الحج. أوضح مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس وليد فقيه، بأنه تم التوقيع مع 25 من بعثات الحج، وتحصل بعثات الحج بحسب المهندس فقيه على مميزات إضافيه منها، إمكانية إيصال كمية من اللحوم لمخيماتهم أثناء الموسم و عمولة تقدر ب 6 ريالات عن كل سند يتم شراؤه بالإضافة إلى تمكين فريق من حجاجهم من مشاهده نسكهم أثناء التنفيذ.

وتابع المهندس فقيه بأن تعاون بعثات الحج مع المشروع جاء بعد سلسلة ندوات ولقائات تعريفية مع المسؤولين عن شؤون الحج من السفراء والقناصل في الدول العربية والإسلامية في المملكة بهدف توعية حجاجهم والاستفادة من الخدمات الجليلة التي يقدمها مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. وشدد مستشار رئيس البنك على أهمية تعاون مكاتب شؤون الحجاج وتوعية حجاجهم على التعاون مع المشروع من أجل تنفيذ النسك في المواقع المخصصة و الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة وعدم اللجوء إلى الذبح العشوائي.

كما يمكن المشروع من الحجاج الراغبين في تنفيذ نسكهم بانفسهم وذلك بالتنسيق مع المختصين في إدارة المشروع حيث خصصت مجازر لتلبية احتياج الحجاج بمختلف الرغبات. ومن جهته أكد مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهده، الأمير محمد بن سلمان ، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.