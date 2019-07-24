استقبل أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالأحساء, الدكتور أحمد الشعيبي. ونوه الأمير، في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاع الصحي، باعتباره أحد مقومات الحياة، وما تضمنه النظام الأساسي للحكم من عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً سموه على أن مشروعات خصخصة القطاع الصحي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة، وهو ما يستلزم من كل تجمع صحي العمل الجاد لتحقيق هذه الغاية، وإعداد الخطط الملائمة لذلك وتطبيقها في ضوء الأنظمة والتعليمات، والحرص على تلبية تطلعات المستفيدين من خدمات التجمعات الصحية، مؤكداً على أهمية قياس تحسن مستوى الأداء، ونسبة رضا المستفيدين. من جهته عبر الدكتور الشعيبي عن شكره وتقديره لأمير الشرقية، مؤكداً أن توجيهاته الكريمة، وحرصه على تحقيق تطلع القيادة الرشيدة – أعزها الله- من إنشاء هذه التجمعات الصحية، خير دافع لمنسوبي التجمع لبذل الجهود الحثيثة لتحقيق المأمول من إنشاء التجمع، مثمناً لسموه الكلمات التوجيهية التي تفضل بها، ودعمه للتجمع ومنسوبيه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس التجمع الصحي الأول بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.