حج / دورة في الإسعافات الأولية لكشافة تعليم نجران المشاركين في الحج



نجران 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أمس، دورة في الإسعافات الأولية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي لكشافة تعليم نجران المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك بمقر نادي الحي بمدرسة الإمام مسلم.

وتضمنت الدورة أساسيات الإسعافات الأولية وأهميتها، إلى جانب تطبيق عملي لأهم الإجراءات التي يجب عملها لحالات نوبات السكر، والتسمم، وارتفاع درجة الحرارة، والنزيف، وكذلك الإغماء، وحالات حوادث السيارات، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، وضربات الشمس، وطريقة قياس العمليات الحيوية.

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16:30ت م

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