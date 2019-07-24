حج / مدير جوازات نجران يتابع سير العمل بصالات دخول الحجاج بمنفذ الوديعة



نجران 21 ذو العقدة 1440هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

تابع مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، سير العمل ودخول الحجاج عبر جوازات منفذ الوديعة، حيث كان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.

واطلع اللواء الدكتور السليمان على إجراءات العمل بجوازات المنفذ وصالات قدوم الحجاج وما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات وتسهيلات في إجراءات دخولهم، حاثاً العاملين بجوازات المنفذ ببذل المزيد من الجهود والعطاء والسرعة والدقة في إنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.

وخلال الجولة التقى اللواء الدكتور السليمان بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العميد ماجد بن عبدالله العثيمين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتظافر الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدم اللواء الدكتور السليمان لهما دروعاً بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهما وتعاونهما فيما يخدم الصالح العام والراحة والتيسير لضيوف الرحمن.

//انتهى//

16:29ت م

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