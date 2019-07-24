السعودية اليوم / تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في 31 مدرسة بالجوف



سكاكا 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة مع بداية العام الدراسي الجديد في 31 مدرسة للبنات، بحيث يستفيد من المبادرة نحو ألف طالب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إلى أن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى المبادرات الرائدة في وزارة التعليم وتهدف بشكل أساسي الى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم.

من جانبه أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي سليمان بن إبراهيم العويضة أن مدارس البنين القريبة من مدارس البنات المستهدفة بتطبيق المبادرة في مرحلتها الأولى سيتم إغلاق الصفوف الأولية فيها، وسينقل طلاب الصف الأول الابتدائي فقط وبعضها الصفين الأول والثاني.

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16:05ت م

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