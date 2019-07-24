حج / جامعة أم القرى ومؤسسة الراجحي الخيرية توحدان جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن



جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

وقعت جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، عقد شراكة مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ، مُمثلةً في معهد البحوث والدراسات ، بحضور مدير الجامعة بالنيابة الدكتور عبدالمجيد الغامدي ، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة .

ومثّل الجامعة في التوقيع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي بن محمد الشاعري ، فيما مثّل المؤسسة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الحزيمي .

وأفاد مدير مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بفرع مكة المكرمة تركي الحتيرشي ، أن الإتفاقية تنص على قيام المؤسسة بدعم دراسة إنشاء كيان الابتكار الاجتماعي في تحسين تجربة الحاج والمعتمر.

من جانبه أبان مدير مكتب منافع للاستشارات الجهة الاستشارية المنفذة للمشروع الدكتور عمار عطار ، أن مخيم منافع للابتكارات هو معمل للابتكار الاجتماعي مُصمم وفق أحدث المفاهيم والاتجاهات في علوم الابتكار مثل معامل الابتكار الحياتي ، والابتكار المفتوح ، والابتكار المقتصد ، والعميل المستخدم المبتكر ، والتفكير التصميمي وغيرها .

وعدّ الدكتور عمار معمل ابتكار أول معمل اجتماعي في العالم متخصص في ابتكارات الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن ، وبإستشارة من مكتب منافع للاستشارات الجهة الاستشارية التي تولت تصميم وتأسيس وتشغيل المخيم ، أحد مكاتب الخبرة التي تعمل تحت مظلة جامعة أم القرى ، لافتاً إلى أن رسالة معمل الابتكار الاجتماعي تعمل على تحسين تجربة مكة المكرمة وتجربة ضيوف الرحمن الحالية وتصميم التجربة المستقبلية من خلال ابتكار وتصميم وتطوير وتحسين العمليات والمنتجات والخدمات في مكة المكرمة وكامل رحلة ضيف الرحمن ، وتعظيم شهوده للمنافع ، من الفكرة إلى الذكرى ، مع مراعاة وتحقيق المعايير الشرعية والمقاصدية والعلمية والعملية والمهنية العالمية ، وبرؤية تتركز في تعظيم منافع 35 مليون ضيف للرحمن سنوياً - بإذن الله – .

يُذكرأن من أهم خدمات مخيم منافع الابتكارات التدريب المهني والتخصصي وتأهيل العاملين في مجالات وفروع علم إدارة التجربة والابتكار ، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار وخدمات المحاكاة وتسجيل براءات الاختراع ، وصناعة النماذج الأولية للابتكارات ، وتصميم البرامج المجتمعية لرفع الوعي وتأهيل الأجيال القادمة ، وبناء الشبكة العالمية للابتكار المفتوح لتكون منصة للشركات العالمية في المساهمة في ابتكارات الحج والعمرة بالشراكة والتعاون والتحالف مع الجهات المحلية ،إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة التجربة والابتكار مثل : استراتيجيات الابتكار ، وإدارة الأفكار، وعمليات ومنهجيات الابتكار ، وممكنات الابتكار ، وتشخيص تجربة الضيف لدى الجهات.

// انتهى //

16:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / جامعة أم القرى ومؤسسة الراجحي الخيرية توحدان جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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