السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة



نجران 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالقفزات التطويرية التي تشهدها مرافق القضاء، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بدعم التحول الرقمي في الإجراءات القضائية، وإحداث خطوات تطويرية تسهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

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15:59ت م

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