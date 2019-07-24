حج / مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام يقف على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية لماء زمزم



مكة المكرمة في 21 ذو القعدة 1440 ه الموافق 24 يوليو 2019 م واس

وقف مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام المهندس مشاري بن سعد المسعودي على سير العمال وطريقة الإنتاج والتخزين في المصنع المسؤول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها واطلاع على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية التي تحمل شعار الرئاسة .

وأوضح المهندس المسعودي أنه سيتم هذا العام زيادة أعداد الأكواب في ظل العدد المتزايد للحجاج والمعتمرين، ليصل عددها إلى (100) مليون كوب لموسم الحج ووضع آلية جديدة في تخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.

// انتهـى//

15:44ت م

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