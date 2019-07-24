ع / حج / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يُناقش الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم الحج



جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري .

واطلع سموه على الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم حج هذا العام ، والمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وبحسب المهندس العمري ، فإن الأحمال المتوقعة لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة ستبلغ 4383 ميجا وط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 2% ، وفي المشاعر المقدسة 332 ميجا واط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7 % ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشاريع كهربائية لموسم حج هذا العام بقيمة مليار و 200 مليون ريال .

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15:34ت م

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