شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوج من الحجاج اليمنيين يصل الى مكة المكرمة والان مع التفاصيل

وصل الى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، اول فوج من حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن لاداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، حيث كان في استقبالهم وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور أحمد عطية.

وبحسب وكالة "سبأ" اكد الوزير عطية حرص الوزارة على تقديم كامل الرعاية والاهتمام بهم.. مستعرضاً الخدمات التي سيشهدونها سواء فيما يتعلق بالنقل أو الإعاشة أو السكن وذلك لتسهيل أداء مناسكهم.

ولفت وزير الاوقاف الى أن كل الجهود التي تقوم بها الوزارة في مسيرة الحج تأتي بمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي يحرص على أن تكون خدمات الحجاج هذا العام أكثر تميزاً، والذي بدوره يتابع سير الحجاج اليمنيين منذ خروجهم من ديارهم وحتى وصولهم المشاعر المقدسة.. مثمنا الدور الكبير والملموس الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزارتي الحج والداخلية وكافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

Advertisements

من جانب آخر اطلع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، على مساكن الحجاج اليمنيين، ومدى مطابقتها لشروط ومعايير وزارة الأوقاف اليمنية ووزارة الحج السعودية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، اليوم، لمساكن الحجاج الفندقية في مكة المكرمة، والتي حرصت الوزارة أن تكون قريبة من المشاعر المقدسة، وذات مواصفات عالية.

وذكر وزير الاوقاف والارشاد أن الوزارة كلفت لجنة مختصة بالمساكن والرفع بأي تجاوزات..مشدداً بأن الوزارة لن تتهاون مع الوكالات التي ستخالف الاتفاق بينها وبين الوزارة وذلك انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي على تلك الوكالات.