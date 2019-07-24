فيديو.. هكذا ستصبح القدية بعد انتهاء المشروع

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الحساب الرسمي لمشروع القدية مقطع فيديو يوضح كيف ستصبح الحياة في هذه البقعة المهمة من أرض المملكة عقب انتهاء المخطط العام للمشروع.

القدية النابضة بالحياة

الفيديو يروي المتعة التي سيعيشها الناس في القدية ويحكي تفاصيل مثيرة لا تُمل أبدًا تجعل القدية أكثر بكثير مما قد يوحي به اللفظ.

في وقت سابق اليوم أوضح الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر لماذا ستكون القدية أكثر بكثير؟ حيث استعرض القدية ومرافقها بحضور أندرياس بيدرسون من شركة بيارك إنجلز المصممة للمخطط العام.

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خمس مناطق تطويرية رئيسة

كانت شركة القدية للاستثمار قد أعلنت في يونيو الماضي عن الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع القدية والمُكوّن من خمس مناطق تطويرية رئيسة هي منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والجولف والمنطقة السكنية.

وقد استحوذت مساحة مشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية على اهتمام كثير من المستثمرين في الرياض والمدن المحطية الواقعة جنوب، وجنوب غرب العاصمة، حيث إن مساحة المشروع البالغة 334 كيلو مترًا مربعًا، سيدخل فيها بعض الأملاك الخاصة التي يتوقع نزعها لصالح المشروع في المنطقة الواقعة بعد نزلة القدية على طريق الرياض الطائف السريع.



المنطقة الأولى من نوعها

وتُعدّ مدينة القدية الترفيهية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، وتشتمل على منطقة سفاري كبرى، ومن المقرر أن تصبح معلمًا حضاريًا بارزًا ومركزًا مهمًا لتلبية رغبات واحتياجات جيل الشباب الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وتعزز الاستثمارات في المشروع الجديد استقطاب نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، مما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي مهم في جذب الاستثمارات الخارجية.