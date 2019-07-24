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2019-07-24 وصول 733506 حجاج إلى المملكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وصل إلى المملكة 733506 حجاج حتى نهاية يوم 20 ذي القعدة، منهم 19025 حاجًا وحاجة عبر البر، و705360 حاجًا وحاجة عبر الجو، و9121 حاجًا وحاجة عبر البحر.









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