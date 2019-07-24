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أمطار متفرقة على 5 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - نجران
توقّع عدد من المهتمين بالطقس والأرصاد تزايد فرص هطول أمطار خفيفة ومحدودة على عدة أنجاء من محافظات جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض خلال ظهيرة ومساء يوم الخميس ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٢٥ يوليو ٢٠١٩، بالإضافة إلى فرص أمطار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، نبّهت من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، خباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 4 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
من جهة أخرى توقع مركز طقس العرب فترة ماطرة بانتظار أجزاء من جنوب غرب المملكة، خلال الأيام القادمة، وتستمر بالتزامن مع موسم الحج، تترافق مع انخفاض درجات الحرارة في الغرب.
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