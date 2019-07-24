الصندوق العقاري يُطلق 25 جهازًا للخدمات الذاتية

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية، البدء في تركيب 25 جهازاً للخدمة الذاتية في عدد من فروعه على مستوى المملكة، بهدف تمكين المواطنين من إجراء وتنفيذ جملة من الخدمات والاستعلام إلكترونياً على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمي بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مساعدة موظفي الصندوق.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إن الإدارة العامة لتقنية المعلومات باشرت العمل على تركيب 25 جهازاً في عدد من الفروع، إذ تأتي هذه الخطوة من منطلق استراتيجية الصندوق والتي تتمثل على إثراء تجربة متابعات الخليج 365، وحرصاً على رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، عبر تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين عند تنفيذ إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم خارج أوقات الدوام، وعلى مدار اليوم إلكترونياً دون الاستعانة بالموظفين في فروع الصندوق على مستوى المملكة.

وأضاف العصيمي، أن هذه الأجهزة صممت لتنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية تسهل وتلبي احتياجات المواطنين للحصول على السكن في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن، أجهزة الخدمة الذاتية ستمكن متابعات الخليج 365 المستفيد من إجراء عدد من الخدمات منها، تحديث ملف المستفيد، والاستعلام عن القرض العقاري المدعوم وطلب صرف الدفعات، وخدمات السداد والاستعلام عن أحقية فك الرهن، والتنازل، والبدء في إجراءات المبايعات، ومعلومات عن حالات التعريف وعن الكفيل والمكفول.

وأشار أن من الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمات الذاتية معرفة العقود المتعلقة بالمستفيد وحالاتها وكذلك معرفة الإجراءات من قبل جهات التمويل، بالإضافة إلى خدمة اعرف دورك وخدمات أخرى، تسهل على متابعات الخليج 365 الجهد وتوفر الوقت، ويستطيع استخدامها في أي وقت دون الحاجة إلى الاستعانة بالموظف أو الانتظار لحين بدء أوقات الدوام الرسمية.

وبيّن أن متابعات الخليج 365 يستطيع من خلال هذه الأجهزة وعبر الموقع الإلكتروني للصندوق الاستفادة أيضا من 30 خدمة إلكترونياً، موضحاً أن التسارع في تقديم الخدمات الإلكترونية يأتي بعد النجاح الذي حققها الصندوق خلال العام الحالي، وحصوله على الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققاً تقدماً كبيراً في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” للربع الأول للعام 2019م، إضافة إلى التحول الرقمي الذي يشهده” الصندوق العقاري” في جميع خدماته وذلك للاستمرار في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

يذكر أن فكرة أجهزة الخدمات الذاتية تأتي في إطار السعي الجاد والحقيقي من الصندوق في تطوير العمل وإيجاد نموذج عمل حكومي فريد من نوعه في تقديم الخدمات إلكترونياً للمواطنين، وذلك لتسهيل الإجراءات التمويلية للمستفيدين ورفع مستوى التعاملات وتحويلها إلى إلكترونية بما يتماشى من الاستراتيجية الرقمية التي تبناها الصندوق العقاري والتي تهدف لتوفير خدمات ابتكارية شاملة لكل المواطنين المستفيدين تدعم التوجهات والمبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق.