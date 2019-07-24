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شكرا لقرائتكم إنهاء مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنهاء مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف
متابعات الخليج 365 - واس
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع معالجة الهيكل الخرساني لمسجد الخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، الذي يهدف إلى ترميم وتدعيم ومعالجة الهيكل الإنشائي للمسجد، وتوفير أقصى درجات الأمان للمصلين لأداء عباداتهم بيسر وطمأنينة، بمبلغ إجمالي وقدره 1.665.284 ريالاً، تمثل ذلك في ترميم الأعمدة للمسجد البالغ عددها 142 عاموداً، وتنقسم إلى تقوية الأعمدة بعمل قميص خرساني وتقويته بطبقة الكاربون فايبر بعدد 20 عمود، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة سطحية بعدد 29 عمود، ومعالجة الأعمدة التي بها شروخ شعرية متشبعة عميقة بعدد 14 عمود، ومعالجة وترميم الأعمدة التي بها شروخ كثيفة ناتجة عن صدأ الحديد بعدد 79 عمود.
ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية التي اعتمدها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الجاري 1440هـ ، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله، اتساقاً مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائماً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة لها وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.
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