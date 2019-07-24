“الإسكان” تطلق مشروع بناء قدرات شركاء “الإسكان التنموي”

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أطلقت وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروع بناء قدرات شركاء الإسكان التنموي من الجمعيات الأهلية، إذ تم اختيار الجمعيات المستهدفة وعددها 13 جمعية من أصل 90 جمعية تقدمت للحصول على فرصة الترشح للبرنامج.

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وعملت وزارة الإسكان، ممثلةً ببرنامج الإسكان التنموي على مشروع بناء القدرات الإسكانية واختيار عدد من الجمعيات المميزة في مجال الإسكان التنموي، وذلك لتقييم وبناء قدرات هذه الجمعيات والعمل بشكل منهجي وفعال في هذه المرحلة التي تشهد عملاً متواصلاً لقطاع الإسكان التنموي من خلال هذه الشراكات، وقد تم طرح عدد من الممارسات المميزة في الإسكان التنموي إلى جانب العمل على بناء وتفعيل وحدة المشاريع الإسكانية التنموية في الجمعيات المستهدفة.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين منظمات القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق ولتفعيل دور القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، حيث تم توقيع اتفاقية بين كل من الشركة المنفذة للبرنامج (شركة ركين) والجمعيات المشاركة في المشروع بدعم من وزارة الإسكان، وبحضور المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ووكيل “التنمية الاجتماعية” في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن.

يشار إلى أن وزارة الإسكان هي أول جهةٍ إشرافيه تقوم بإطلاق حزمة تمكين الجمعيات الواقعة ضمن اختصاصها، كما تعتبر أول جهة تقوم بتحفيز الجمعيات الواقعة ضمن اختصاصها والشريكة معها بتوقيع الميثاق الاخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي، إذ تستمر نحو مزيدٍ من تعزيز قطاع الإسكان التنموي، عبر بناء قدرات الجمعيات الأهلية الإسكانية أو الجمعيات التي لديها ممارسات وبرامج إسكانية، لتمكينها من تحقيق الأهداف الوطنية للإسكان التنموي.