الان تتابع مدير إدارة سقيا زمزم يقف على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية لماء زمزم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
وقف مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام المهندس مشاري بن سعد المسعودي على سير العمال وطريقة الإنتاج والتخزين في المصنع المسؤول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها واطلاع على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية التي تحمل شعار الرئاسة.
وأوضح “المسعودي”، أنه سيتم هذا العام زيادة أعداد الأكواب في ظل العدد المتزايد للحجاج والمعتمرين، ليصل عددها إلى (100) مليون كوب لموسم الحج ووضع آلية جديدة في تخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير إدارة سقيا زمزم يقف على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية لماء زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.