مدير إدارة سقيا زمزم يقف على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية لماء زمزم

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وقف مدير إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام المهندس مشاري بن سعد المسعودي على سير العمال وطريقة الإنتاج والتخزين في المصنع المسؤول عن إنتاج الأكواب وجميع المنتجات البلاستيكية الخاصة بها واطلاع على خط الإنتاج الجديد للأكواب البلاستيكية التي تحمل شعار الرئاسة.

وأوضح “المسعودي”، أنه سيتم هذا العام زيادة أعداد الأكواب في ظل العدد المتزايد للحجاج والمعتمرين، ليصل عددها إلى (100) مليون كوب لموسم الحج ووضع آلية جديدة في تخزين الأكواب الجديدة في المسجد الحرام وذلك لسقيا الحجاج والزوار والمعتمرين بكل يسر وسهولة.