وصول 733506 حجاج إلى المملكة حتى نهاية يوم أمس

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء (733506) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (705360) حاجا وحاجة، فيما قدم عن طريق البر (19.025) حاجاً، وعبر البحر (9.121) حاجا.