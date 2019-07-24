"الصندوق العقاري" يطلق 25 جهازا للخدمات الذاتية في عدد من فروعه بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن صندوق التنمية العقارية البدء في تركيب 25 جهازا للخدمة الذاتية في عدد من فروعه على مستوى المملكة، بهدف تمكين المواطنين من إجراء وتنفيذ جملة من الخدمات، والاستعلام الكترونيا على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمي بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مساعدة موظفي الصندوق.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إن الإدارة العامة لتقنية المعلومات باشرت العمل على تركيب 25 جهازا في عدد من الفروع، إذ تأتي هذه الخطوة من منطلق استراتيجية الصندوق التي تتمثل على إثراء تجربة المواطن، وحرصا على رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، عبر تقديم أفضل الخدمات الالكترونية للمواطنين عند تنفيذ إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم خارج أوقات الدوام، وعلى مدار اليوم الكترونيا، دون الاستعانة بالموظفين في فروع الصندوق على مستوى المملكة.

وأضاف العصيمي أن هذه الأجهزة صممت لتنفيذ أكثر من 20 خدمة الكترونية تسهل وتلبي احتياجات المواطنين للحصول على السكن في أسرع وقت ممكن.

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ولفت إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية ستمكن المواطن المستفيد من إجراء عدد من الخدمات منها: تحديث ملف المستفيد، الاستعلام عن القرض العقاري المدعوم وطلب صرف الدفعات، خدمات السداد والاستعلام عن أحقية فك الرهن، التنازل، البدء في إجراءات المبايعات، ومعلومات عن حالات التعريف وعن الكفيل والمكفول.

وأشار إلى أن من الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمات الذاتية معرفة العقود المتعلقة بالمستفيد وحالاتها، وكذلك معرفة الإجراءات من قبل جهات التمويل، بالإضافة إلى خدمة اعرف دورك وخدمات أخرى، تسهل على المواطن الجهد وتوفر الوقت، ويستطيع استخدامها في أي وقت دون الحاجة إلى الاستعانة بالموظف أو الانتظار لحين بدء أوقات الدوام الرسمية.

وبين أن المواطن يستطيع من خلال هذه الأجهزة وعبر الموقع الالكتروني للصندوق الاستفادة أيضا من 30 خدمة الكترونيا، موضحا أن التسارع في تقديم الخدمات الالكترونية يأتي بعد النجاح الذي حققه الصندوق خلال العام الحالي، وحصوله على الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققا تقدما كبيرا في الخدمات الالكترونية التي يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير، والذي أطلقه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر" للربع الأول لعام 2019م، إضافة إلى التحول الرقمي الذي يشهده الصندوق العقاري في جميع خدماته، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

يذكر أن فكرة أجهزة الخدمات الذاتية تأتي في إطار السعي الجاد والحقيقي من الصندوق في تطوير العمل وإيجاد نموذج عمل حكومي فريد من نوعه في تقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين، وذلك لتسهيل الإجراءات التمويلية للمستفيدين ورفع مستوى التعاملات وتحويلها إلى الكترونية بما يتماشى من الاستراتيجية الرقمية التي تبناها الصندوق العقاري، والتي تهدف لتوفير خدمات ابتكارية شاملة لكل المواطنين المستفيدين، وتدعم التوجهات والمبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق.