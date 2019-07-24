شركات النقل تستقبل دفعات جديدة من الحافلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت عدد من الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات دفعة جديدة من الحافلات إصدار 2020، والتي ستنضم لأسطول الحافلات التي تخدم عملية نقل وتفويج الحجيج.

ويأتي تجديد أسطول الحافلات انطلاقا من حرص النقابة العامة للسيارات وشركائها على متابعة أحدث الإصدارات المزودة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، لإيجاد أسلوب عصري ومتقدم لعملية نقل الحجاج، وبما يتواكب مع رؤية 2030 التي من أهدافها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.