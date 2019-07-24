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أعلنت الهيئة العامة للترفيه لكل الراغبين في التسجيل بمسابقتي تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، عن تمديد فترة التسجيل فيهما إلى تاريخ 18 أغسطس 2019، عوضاً عن التاريخ المحدد سابقاً في 22 يوليو.
وتسعى الهيئة من خلال تمديد فترة التسجيل، إلى إتاحة الفرصة أمام الأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة عقب الإقبال الهائل الذي شهدته المسابقة من مختلف دول العالم. مشيرة إلى أنها ستعلن عن التواريخ الجديدة الخاصة بالمراحل الثلاثة المقبلة قريباً بإذن الله.
يذكر أن المسابقتين اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مطلع العام الجاري شهدت إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المشاركين حتى يوم أمس الثلاثاء 23 يوليو 30 ألف مشارك، ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي:
https://quranathanawards.com
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 03:33 PM
بهدف إتاحة الفرصة أمام الأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة بالتقدم
أعلنت الهيئة العامة للترفيه لكل الراغبين في التسجيل بمسابقتي تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، عن تمديد فترة التسجيل فيهما إلى تاريخ 18 أغسطس 2019، عوضاً عن التاريخ المحدد سابقاً في 22 يوليو.
وتسعى الهيئة من خلال تمديد فترة التسجيل، إلى إتاحة الفرصة أمام الأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة عقب الإقبال الهائل الذي شهدته المسابقة من مختلف دول العالم. مشيرة إلى أنها ستعلن عن التواريخ الجديدة الخاصة بالمراحل الثلاثة المقبلة قريباً بإذن الله.
يذكر أن المسابقتين اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مطلع العام الجاري شهدت إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المشاركين حتى يوم أمس الثلاثاء 23 يوليو 30 ألف مشارك، ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع الإلكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي:
https://quranathanawards.com
، "هيئة الترفيه" تمدد فترة التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان ،
المصدر : الخليج 365
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