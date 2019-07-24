، توقف العمل بمطار هيثرو وتوجيه من السفير بالتسهيل على السعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخطوط السعودية تسمح لمسافريها بتغيير موعد حجزهم أو استرجاعه

وجّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائري المملكة المتحدة؛ لضمان عدم تأثرهم جراء عزم موظفي سلطات مطار هيثرو تنفيذ إضراب.

وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية السماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في التواريخ التي ستشهد الإضراب، بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.

وكانت السفارة قد نوّهت إلى أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عن عزم موظفيها إجراء إضراب في أيام "الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الاثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس".

وقالت "السفارة": في حال وجود أي طارئ يرجى التواصل على هاتف السفارة رقم: 02079173000 أو على هاتف الطوارئ رقم: 07799519495.