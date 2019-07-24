محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل" وتنتهي 9 مساء نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر". وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه. 24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 03:25 PM الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل" وتنتهي 9 مساء Advertisements "الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض "الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض. وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر". وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض ،

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