، لمشاركتها في توعية الحجاج.. "الفيصل" يكرّم أمانة العاصمة المقدسة ،

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كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمانة العاصمة المقدسة لمشاركتها في الحملة الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن بعنوان "الحج عبادة وسلوك حضاري".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية تحت شعار "الحج رسالة سلام" في نسختها الثانية عشرة، والتي أطلق فيها الأمير خالد الفيصل جائزةً للإعلام الجديد تحت مسمى "جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد" في أربعة أفرع هي "الفيلم القصير ، الصورة ، التغريدة، والسناب شات".
ورفع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه كل الجهات العاملة خلال موسم الحج، مثمناً الجهود التي تبذلها كل القطاعات لإنجاح الحملة الإعلامية التوعوية.
وأكد أن الأمانة تعمل بكل طاقاتها وقدراتها المادية والبشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتحرص على تسخير خدمات القطاع البلدي وتعزيز مشاركة كل الأفراد في مجال نشر التوعية بما يرقى إلى مستوى تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 03:12 PM
خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "الحج رسالة سلام" بنسختها الثانية
كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمانة العاصمة المقدسة لمشاركتها في الحملة الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن بعنوان "الحج عبادة وسلوك حضاري".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية تحت شعار "الحج رسالة سلام" في نسختها الثانية عشرة، والتي أطلق فيها الأمير خالد الفيصل جائزةً للإعلام الجديد تحت مسمى "جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد" في أربعة أفرع هي "الفيلم القصير ، الصورة ، التغريدة، والسناب شات".
ورفع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه كل الجهات العاملة خلال موسم الحج، مثمناً الجهود التي تبذلها كل القطاعات لإنجاح الحملة الإعلامية التوعوية.
وأكد أن الأمانة تعمل بكل طاقاتها وقدراتها المادية والبشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وتحرص على تسخير خدمات القطاع البلدي وتعزيز مشاركة كل الأفراد في مجال نشر التوعية بما يرقى إلى مستوى تطلعات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
، لمشاركتها في توعية الحجاج.. "الفيصل" يكرّم أمانة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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