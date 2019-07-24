محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "ثار وحبونا وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 6 مساء أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه. 24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 03:06 PM تشمل "ثار وحبونا وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 6 مساء Advertisements "الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران "الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران ،

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